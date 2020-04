Serie A, Longo chiama Mazzarri e l’arbitro denuncia: “ha provato a corrompermi”. D’Aversa pensa alle dimissioni (Di domenica 26 aprile 2020) Un pomeriggio scoppiettante. Si sono appena concluse le gare delle 15 valide per la 31ª giornata del campionato di Serie A, la classifica prende sempre più forma e le ultime partite si preannunciano avvincenti per gli obiettivi delle squadre. Il risultato più importante è stato il successo della Roma contro il Parma, 2-1. Colpo grosso nel Napoli che ha sbancato il campo del Genoa. Tutto facile per il Bologna che ha superato nettamente il Sassuolo, 1-1 tra Spal e Udinese. Blitz del Brescia contro il Torino. BOLOGNA-SASSUOLO 3-0 Non c’è storia al Dall’Ara, netto successo per la squadra di Sinisa Mihajlovic. Il Sassuolo deve fare i conti con una pesantissima sconfitta e la dirigenza potrebbe prendere un duro provvedimento. Il club neroverde starebbe pensando ad una multa per scarsa professionalità, nella bufera è finito ... Leggi su calcioweb.eu Serie A - Napoli-Torino 2-1 : Gattuso è fuori dalla crisi - Longo è già nei guai (Di domenica 26 aprile 2020) Un pomeriggio scoppiettante. Si sono appena concluse le gare delle 15 valide per la 31ª giornata del campionato diA, la classifica prende sempre più forma e le ultime partite si preannunciano avvincenti per gli obiettivi delle squadre. Il risultato più importante è stato il successo della Roma contro il Parma, 2-1. Colpo grosso nel Napoli che ha sbancato il campo del Genoa. Tutto facile per il Bologna che ha superato nettamente il Sassuolo, 1-1 tra Spal e Udinese. Blitz del Brescia contro il Torino. BOLOGNA-SASSUOLO 3-0 Non c’è storia al Dall’Ara, netto successo per la squadra di Sinisa Mihajlovic. Il Sassuolo deve fare i conti con una pesantissima sconfitta e la dirigenza potrebbe prendere un duro provvedimento. Il club neroverde starebbe pensando ad una multa per scarsa professionalità, nella bufera è finito ...

Zorochan_1 : @Maicuntent1986 @russ_mario1 @marco_ramiccia @86_longo @Talashnikov Me li immagino ai tempi di Verratti ' e noi dov… - sportli26181512 : Seduta di gruppo in chat: così Longo ricompatta il Toro: Seduta di gruppo in chat: così Longo ricompatta il Toro In… - BelottiFans : Ferrante: “Torino, con Longo potrai ripartire” - sportli26181512 : Ferrante: “Un po’ Gattuso, tanto Giampaolo: Toro, con Longo potrai ripartire”: Ferrante: “Un po’ Gattuso, tanto Gia… - MorizioRampino : Susanna Egri: “Noi, fieri di Longo” -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Longo Serie A, Longo chiama Mazzarri e l’arbitro denuncia: “ha provato a corrompermi”. D’ ... CalcioWeb Scatta la protesta dei tir, Trasportounito: “gli eroi di serie B scendono in strada”

Le imprese di trasporto non reggono più, non hanno più liquidità e non ci stanno – sottolinea Longo – a recitare il ruolo di eroi di serie B, da dimenticare alla svelta: o si dà attuazione pratica a ...

Toro, sarà difesa do brasil

E si arriva a questa stagione: prima deve affrontare un guaio muscolare, poi un infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Ora finalmente, e fintanto che poteva testarne ...

Le imprese di trasporto non reggono più, non hanno più liquidità e non ci stanno – sottolinea Longo – a recitare il ruolo di eroi di serie B, da dimenticare alla svelta: o si dà attuazione pratica a ...E si arriva a questa stagione: prima deve affrontare un guaio muscolare, poi un infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Ora finalmente, e fintanto che poteva testarne ...