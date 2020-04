Serie A, i medici di 17 club contro il piano di ripartenza (Di domenica 26 aprile 2020) I medici di 17 club di Serie A hanno inviato una lettera alla commissione medica della Figc, guidata dal professor Paolo Zeppilli, contestando il protocollo sulla ripresa degli allenamenti. Il documento di venti pagine, in cui ogni medico sociale elenca la lista di perplessità, l’hanno firmato tutti a eccezione dei medici di Juventus, Lazio e … L'articolo Serie A, i medici di 17 club contro il piano di ripartenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Ripartenza Serie A : tra i dubbi dei medici e le richieste della Uefa spunta l’ipotesi playoff

Un documento firmato da 17 medici di Serie A riaccende le polemiche sugli allenamenti

