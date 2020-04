Senzatetto porta il cane sulle spalle per evitare che si bruci le zampe

(Di domenica 26 aprile 2020) Ci sono immagini che valgono più di mille parole. E che ci fanno capire quanto sia imnte l’amore, la solidarietà, l’empatia. Unsi caricaun poveroperche, camminando sull’asfalto caldo, si possaare le. Questa immagine sta facendo il giro dei social. Mostra un uomo indigente, probabilmente unche non ha nemmeno una casa dove rifugiarsi, forse molto anziano, che non ci pensa su due volte e si carica un cucciolo sulla schiena per poterlo salvare dall’asfalto bollente. Erano giorni molto caldi, l’afa rendeva l’aria irrespirabili e chi si trova a vivere per strada si tratta di momenti davvero difficili. Quest’uomo che non ha una casa e trascorrere la sua vita per le strade della sua città lo sa ...

SignorAldo : RT @welikeduel: Patrik Pucciarelli racconta una giornata di distribuzione di aiuti ai senzatetto di Carrara insieme Flavio Franciosi dell'A… - alice_cosm : RT @welikeduel: Patrik Pucciarelli racconta una giornata di distribuzione di aiuti ai senzatetto di Carrara insieme Flavio Franciosi dell'A… - MilettoMaria : RT @La7tv: #propagandalive Patrik Pucciarelli racconta una giornata di distribuzione di aiuti ai senzatetto di Carrara insieme Flavio Fran… - DaSiracusa : RT @welikeduel: Patrik Pucciarelli racconta una giornata di distribuzione di aiuti ai senzatetto di Carrara insieme Flavio Franciosi dell'A… - PivaPaola : RT @welikeduel: Patrik Pucciarelli racconta una giornata di distribuzione di aiuti ai senzatetto di Carrara insieme Flavio Franciosi dell'A… -

Ultime Notizie dalla rete : Senzatetto porta

Il Messaggero

È senzatetto da settembre quando l’hanno sfrattata dalla sua casa di Castel D ... Non ci sono metri quadri sufficienti come ci hanno detto in Comune». E le porte sbattute in faccia sono come le gocce ...Il servizio di Patrick Pucciarelli con Flavio Franciosi che porta i pasti caldi ai senzatetto. Ad accompagnare Pucciarelli in una giornata tipo da volontario è Flavio Franciosi, ex membro del consigli ...