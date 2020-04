“Sei rifatta!” Ciao Darwin | la protagonista dell’ultima puntata è lei | Martina Fusco

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 26 aprile 2020) Si chiamala studentessa e modella diciottenne di Napoli che ha letteralmente fatto ‘il botto’ nellapasquale di, il programma condotto da Paolo Bonolis si Canale 5 e che a maggio è entrata a fare parte del cast della tramissione Mediaset. “Ringrazio tutti per i magnifici messaggi, purtroppo non posso rispondere tutti …grazie anche alle critiche, che quelle sono sempre costruttive.. ci rivedremo nelle prossime puntate di. Ps grazie anche a quelli che dicono che sono rifatta!”. La giovanissima modella ha iniziato sfilando nelladello show che mette in sfida stili di vita o diverse tipologie di uomini e donne dal punto di vista fisico facendolo diventare una sorta di allegra gara che però lascia molto spazio al ‘bel vedere’ sottolineato dalla voce dello storico conduttore ...