Santo del Giorno 26 Aprile: San Cleto (Di domenica 26 aprile 2020) Il Santo del Giorno 26 Aprile è San Cleto, Papa vissuto nel I secolo. Vediamo chi era, per cosa si distinse in vita e perché è stato canonizzato. Santo del Giorno 26 Aprile: chi era San Cleto S. AnaCleto nacque ad Atene in un anno imprecisato del I secolo. Dotato di buon carattere, fin da ragazzo egli si distinse per la bravura negli studi e per l'alto senso religioso. Consacrato sacerdote a Roma, dopo la morte di Papa S. Clemente, AnaCleto venne eletto al soglio pontificio a furor di popolo. Erano quelli tempi travagliati per il Cristianesimo e per la Chiesa. L'imperatore Traiano, che non riusciva proprio a sopportare l'abbandono dei templi pagani, riprese a perseguitare i cristiani. Per dar loro forza ed infondere coraggio, Papa AnaCleto ordinò che alla fine della Messa tutti i presenti si comunicassero. Le riforme e la morte AnaCleto o ...

