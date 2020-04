Salvini contro il Governo: “Basta, fateci uscire, fateci lavorare” (Di domenica 26 aprile 2020) Duro attacco di Salvini al Governo: “Ci aspettavamo di più, siamo stanchi. Vogliamo uscire”. ROMA – In un video su Facebook Matteo Salvini ha rivolto un duro attacco al Governo per le mancate riaperture dal 4 maggio. “Dopo 47 giorni dopo – ha detto il leader della Lega – diciamo basta, fateci uscire, fateci lavorare. Dalla conferenza stampa ci aspettavamo di più e di meglio. Onestamente, come in altri Paesi europei, date, certezze, sicurezze, garanzie e, invece, solo accenni vaghi. Per questo nelle ultime ore sono impazziti i telefoni, i social, le chat. Noi presenteremo il nostro piano“. “Riapriamo da domani” Il leader della Lega ha inviato il Governo a rivedere il decreto e riaprire il prima possibile: “A Palazzo Chigi qualcuno ha capito che molte di queste attività commerciali rischiano di non ... Leggi su newsmondo 25 Aprile - Guccini e la sua Bella Ciao contro Salvini – VIDEO

Quarantena - Salvini ipotizza un complotto : "Lo fanno apposta a tenerci in casa - è più facile controllarci"

