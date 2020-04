Sale gioco sicure come i negozi commerciali In pista un settore che porta 10 miliardi

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 26 aprile 2020) Marcello Zacché L'associazione garantisce sanità e igiene. Per lo Stato vale 750 milioni al mese C'è anche iltra i settori in lista per la riapertura. Quello legale, naturalmente. Un tipo di intrattenimento discusso, ma che rappresenta una domanda di consumo di massa. E che lo Stato ha deciso da tempo, anche per sottrarlo alla malavita, di regolare e tassare. Né più né meno di consumitabacco o alcol. E la maggiore associazione di, Acadi (che rappresenta il 70% delle concessionarie), affiliata di Confcommercio, chiede l'equiparazione dela quella dei, in lista per riaprire l'11 o il 18 maggio. «Con il lockdown spiega Geronimo Cardia, avvocato, presidente di Acadi si è fermato sostanzialmente l'intero comparto delpubblico: sono chiusi i punti disia nelle...