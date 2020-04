Sala Consilina | già pronte 1300 mascherine per i bambini

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – In perfetta linea con quanto appena emanato nell’ultima ordinazione del Presidente della Giunta regionale della Campania, il comune diha ordinato nei giorni scorsi e arriveranno nella prossima settimana, circadestinate aidella scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola media. L’amministrazione comunale ritiene che particolare attenzione deve essere data anche al mondo dell’infanzia, perché le attività ludico-ricreative sono indispensabili per lo sviluppo psicofisico dei nostri. È opportuno però anche per loro indossare una mascherina che copra, come per gli adulti, naso e bocca,quando si trovano in un ambiente a rischio di contagio o quando essi stessi possano già presentare la malattia o essere a ...