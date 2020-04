Sabrina Salerno | Vivo la quarantena come una costrizione Ci sarà una ricaduta

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 26 aprile 2020) Novella Tolonici ha raccontatovive il suo isolamento a Treviso senza nascondere dubbi e timori sull’imminente ritorno alla "normalità" e parlando del futuro incerto del mondo dello spettacolo Negli scorsi giorniè finita al centro dell’attenzione per un post social dove aveva parlato di difficoltà del sonno e medicinali per combattere l’insonnia. Un post ironico,lei stessa ha spiegato, per smorzare i toni di questa lunga e difficile: "Era una battuta ovviamente, una cosa ironica. In questo momento pochi riescono a dormire, le mie amiche me lo dicono spesso che non prendono sonno, si svegliano. Tutto perché il nostro mondo si è stravolto e non c’è certezza del domani". Dalla sua casa di Treviso, dove abita con la famiglia,ci ha raccontato ...