Romano Realtà Popolare | “Mancano regole chiare | così ristoranti e pizzerie non possono

(Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiovanna, responsabile politico per la provincia di Benevento e portavoce nazionale dichiara: “Dunque domani nel nostro Sannio le attività di ristorazione potranno riaprire PURCHÉ RISPETTINO DETERMINATE CONDIZIONI.. Quali condizioni? SANIFICAZIONE DEI LOCALI, CONSEGNA A DOMICILIO, USO DI DPI, RISPETTO DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA. Bene, letto così, sembra una bella notizia. Ma a chi conviene realmente? Ve lo immaginate voi un pizzaiolo con i guanti in lattice vicino al forno? Se non ci uccide il covid, mangiamo pizza al lattice? E poi tutti questi obblighi perché devono essere a carico dell’imprenditore? Il quale, oltretutto, proprio a causa della questione delivery, vedrà ridotti i propri guadagni. Un conto, infatti, è vendere 50 pizze in una sera, un conto è venderne 10. E non ...