Roma | Petrachi punta forte su un attaccante in scadenza | l' offerta giallorossa

Leggi su 90min

(Di domenica 26 aprile 2020) ​Il direttore sportivo della ​, Gianluca, vuolemente unprossimo alladi contratto con la sua squadra e ha presentato un'allettante. In attesa di scoprire come finirà la telenovela riguardante il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin, il direttore sportivo della, continua a lavorare per costruire una squadra in grado di qualificarsi alla Champions League, obiettivo lontano al momento dello stop causa Coronavirus. L'ex...