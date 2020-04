Rita Pavone, il padre morto e quel folle errore al cimitero: cosa accadde (Di domenica 26 aprile 2020) Rita Pavone racconta del fatale errore che ci fu con il corpo di suo padre, Giovanni Pavone, quando morì e del rapporto che aveva con lui. Nel 2004 le spoglie del padre della celebre cantante Rita Pavone, Giovanni Pavone, andarono perse al momento dell’esumazione: per un errore involontario ma fatale, le ossa furono rovesciate dagli … L'articolo Rita Pavone, il padre morto e quel folle errore al cimitero: cosa accadde è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Rita Pavone/ L'incontro choc con Elvis Presley

