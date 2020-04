Risultati Serie A, 31ª giornata – A Lecce e Verona succede di tutto, la Juve non sfonda: la classifica aggiornata (Di domenica 26 aprile 2020) Risultati Serie A, 31ª giornata – Anche questa volta è successo un po’ di tutto. Un’altra giornata di Serie A è andata agli archivi tra sorprese e imprevisti. Come quello in cui è incappato la Lazio, che si è persa tra le campagne del Salento a causa di un autista distratto (il match di Lecce è iniziato in ritardo ma poi Immobile ha risolto la situazione), o l’Inter, con l’indigestione a colazione di Lukaku (quest’ultimo che ha poi salvato i nerazzurri a Verona). Vittoriose Cagliari, Bologna, Roma e Brescia e Napoli in trasferta. tutto facile per l’Atalanta contro la Samp mentre Milan e Juventus impattano sull’1-1, con i bianconeri che vedono riavvicinarsi la Lazio, adesso nuovamente a meno tre. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata. SABATO 25 APRILE ORE ... Leggi su calcioweb.eu Risultati Serie A - 30ª giornata : colpi di scena a Torino e Roma - Conte si arrabbia e Ranieri canta. La classifica aggiornata

Risultati e Classifica Serie A - 29ª giornata : giallo Udinese - tutto facile per le big - Gattuso fa i capricci

Risultati Serie A - 28ª giornata – Fonseca ringrazia un cane - ma c’è l’incubo calcioscommesse. La classifica aggiornata (Di domenica 26 aprile 2020)A, 31ª– Anche questa volta è successo un po’ di. Un’altradiA è andata agli archivi tra sorprese e imprevisti. Come quello in cui è incappato la Lazio, che si è persa tra le campagne del Salento a causa di un autista distratto (il match diè iniziato in ritardo ma poi Immobile ha risolto la situazione), o l’Inter, con l’indigestione a colazione di Lukaku (quest’ultimo che ha poi salvato i nerazzurri a). Vittoriose Cagliari, Bologna, Roma e Brescia e Napoli in trasferta.facile per l’Atalanta contro la Samp mentre Milan entus impattano sull’1-1, con i bianconeri che vedono riavvicinarsi la Lazio, adesso nuovamente a meno tre. Di seguito il programma completo e la classifica ag. SABATO 25 APRILE ORE ...

CalcioWeb : ???? Risultati #SerieA, 31ª giornata – A #Lecce e #Verona succede di tutto, la #Juve non sfonda: la #classifica agg… - fdraketweet : Mi auguro che questa quarantena forzata abbia prodotto risultati utili. Perché il dubbio che sia servita a coprire… - Carlo_bis : RT @giandomenic45: @Carlo_bis Sono 2 giorni che contatto tanti della lega, ma senza risultati, non capisco proprio cosa sta succedendo. Que… - giandomenic45 : @Carlo_bis Sono 2 giorni che contatto tanti della lega, ma senza risultati, non capisco proprio cosa sta succedendo… - marcosarto_ : RT @cominandpa: ??? Sul @Corriere i risultati del #sondaggio di #IZI con Comin & Partners. Quasi tre quarti degli italiani contrari alla rip… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie Risultati Serie A, 31ª giornata – A Lecce e Verona succede di tutto, la Juve non sfonda: la classif ... CalcioWeb Spadafora: «Protocollo Serie A non sufficiente»

Il ministro dello Sport Spadafora ha commentato il protocollo stilato dalla FIGC per la ripresa del campionato di Serie A Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto durante il programma ...

"Non è scontato che il campionato riprenda", dice Spadafora

La Figc, per entrare nel tema del calcio, ha presentato giorni fa un protocollo e proprio ieri sera il comitato tecnico-scientifico ha valutato che quel protocollo non e' ancora sufficiente e che ha ...

Il ministro dello Sport Spadafora ha commentato il protocollo stilato dalla FIGC per la ripresa del campionato di Serie A Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto durante il programma ...La Figc, per entrare nel tema del calcio, ha presentato giorni fa un protocollo e proprio ieri sera il comitato tecnico-scientifico ha valutato che quel protocollo non e' ancora sufficiente e che ha ...