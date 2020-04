Ripresa Serie A: “In caso di contagi tra calciatori, i club rischiano il reato” (Di domenica 26 aprile 2020) Una nuova grana per quanto riguarda i club di calcio. Come spiega all’ANSA Giampiero Falasca, avvocato giuslavorista esperto di sport, l’eventualità di nuovi contagi tra i giocatori, se e quando ricominceranno allenamenti e partite, rappresenta per le società il rischio “di essere chiamato a rispondere sul piano civile e non solo: i dirigenti potrebbe essere considerati responsabili sul piano penale. Un caso del genere potrebbe esser considerato infortunio sul lavoro, come ha precisato il Decreto Cura Italia, ma non tutti i contagi sarebbero fonte di responsabilità, se i club dimostrano di aver messo in campo tutte le cautele”.L'articolo Ripresa Serie A: “In caso di contagi tra calciatori, i club rischiano il reato” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Serie A - professor Pigozzi : «D’accordo sulla ripresa degli allenamenti»

Una nuova grana per quanto riguarda i club di calcio. Come spiega all'ANSA Giampiero Falasca, avvocato giuslavorista esperto di sport, l'eventualità di nuovi contagi tra i giocatori, se e quando ricominceranno allenamenti e partite, rappresenta per le società il rischio "di essere chiamato a rispondere sul piano civile e non solo: i dirigenti potrebbe essere considerati responsabili sul piano penale. Un caso del genere potrebbe esser considerato infortunio sul lavoro, come ha precisato il Decreto Cura Italia, ma non tutti i contagi sarebbero fonte di responsabilità, se i club dimostrano di aver messo in campo tutte le cautele".

