Ripresa serie A, due italiani su tre sono contrari

Due italiani su tre sono contrari alla Ripresa del campionato di calcio. Il sondaggio, come si legge su La Gazzetta dello Sport, è stato condotto da Izi in collaborazione con Comin & Partners. Soltanto il 36% ritiene che il calcio sia un volano di crescita economica troppo importante per il Paese. Due italiani su tre pensano che nessuno debba essere privilegiato e che ancora non ci siano le condizioni mediche per tornare di nuovo in campo.

Medici Serie A: «Ripresa campionato? Torneo va concluso in sicurezza»

La Lega Pro in questo momento cammina su un filo sospeso, come un funambolo esperto ma senza asta d'equilibrio, cosciente che La Serie A e B hanno idee e obbiettivi differenti dai suoi, ma sopratutto ...

La Premier League riparte con partite trasmesse in chiaro e uno sconto del 15% a Sky e Bt

A Madrid la Liga attende il via libera governativo a un piano per la ripresa molto simile a quello della serie A. Il ministero della Sanità, ha però dato un forte segnale di frenata lo scorso 24 ...

