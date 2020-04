Ripresa campionati | le ultime da Spagna e Germania | “Non dobbiamo avere fretta | sarebbe

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 26 aprile 2020) In Italia si attendono novità dalla conferenza di Conte (ore 20.20) anche per quanto riguarda ladegli allenamenti, seppur sembri trapelare un inizio delle attività per il 4 (con gli sport di squadra il 18). Negli altri paesi europei si chiede invece prudenza. “Non posso dire adesso se il calcio professionistico potrà riprendere la sua attività prima dell’estate,imprudente dirlo da parte mia”, ha detto il ministro della sanità spagnolo Salvador Illa durante una conferenza stampa sull’andamento della pandemia nel suo paese. In, invece, è stato il presidente onorario del Bayern Monaco Uli Hoeness a dire la sua in un’intervista a Kicker: “Il governo ha lavorato molto bene. La difficoltà economica del calcio è sotto gli occhi, ma non devono esserci né due ...