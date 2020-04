Ripresa Bundesliga, Germania divisa: gli ultras non vogliono giocare (Di domenica 26 aprile 2020) Ripresa Bundesliga, Germania divisa: gli ultras non vogliono giocare, ma il 9 maggio è stata fissata la data La Ripresa della Bundesliga si avvicina, così come il 9 maggio. Ma la Germania è completamente spaccata in due: gli ultras, infatti, non vogliono assolutamente scendere in campo. La Merkel si pronuncerà giovedì per la possibile Ripresa del massimo campionato, ma la polizia teme gli assembramenti fuori dagli stadi. Il calcio si fermerà di nuovo? Ai posteri l’ardua sentenza. A riportarlo è Tuttosport. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Ripresa Bundesliga - il 9 maggio si parte : e in caso di nuovi contagi niente stop

Bundesliga - slitta la data della ripresa? Le ultime

