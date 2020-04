Rimandato il Concerto di Emma Marrone a Verona, La Cantante: “La Vostra Salute Mi Sta a Cuore” (Di domenica 26 aprile 2020) Emma Marone ha commentato così l’annullamento della sua esibizione all’Arena di Verona del 25 maggio, dovuta all’emergenza coronavirus. “Era inevitabile. Ma è giusto così perché ho a cuore la mia Salute e la Salute di tutti. Sono la prima ad essere dispiaciuta soprattutto perché so quanto lavoro c’è dietro un progetto e quante persone in questo momento non possono fare il proprio lavoro. Sono dispiaciuta perché immagino anche i vostri sacrifici per acquistare i biglietti e per essere sempre presenti. Ci rifaremo appena sarà possibile. E sarà ancora più bello“. Per la Cantante salentina il Concerto a Verona avrebbe sancito anche il ritorno sulle scene dopo l’intervento subìto l’anno scorso. Intanto Friends & Partner ha annunciato che “tutti gli ... Leggi su youreduaction L’album di Annalisa a settembre con il concerto a Milano rimandato ad ottobre

I Queen + Adam Lambert hanno rimandato il concerto di Bologna a maggio 2021

Ultime Notizie dalla rete : Rimandato Concerto Rimandati i concerti di Ultimo? Ecco gli ultimi aggiornamenti Bellacanzone Benji & Fede: niente concerto all’Arena di Verona

purtroppo il nostro concerto all’Arena di Verona previsto per il 3 maggio è stato rimandato a data da destinarsi”. Così Benji & Fede hanno annunciato sui canali social il rinvio dell’ultimo concerto ...

purtroppo il nostro concerto all’Arena di Verona previsto per il 3 maggio è stato rimandato a data da destinarsi”. Così Benji & Fede hanno annunciato sui canali social il rinvio dell’ultimo concerto ...Per saperne di più su come sono utilizzati e sul modo in cui puoi controllarli clicca qui. Premendo OK o continuando la navigazione, autorizzi l'utilizzo dei cookie. La scelta può essere modificata in ...