«Ricordare le vittime della guerra» Promo Cene | un video anche per Valoti

sbonaccini : Poco fa, come ogni anno, al Sacrario vittime dell’eccidio di #Marzabotto Perché abbiamo il dovere di ricordare e ce… - SkyTG24 : A 34 anni da quel 26 aprile 1986, sono tanti i cittadini ucraini che hanno preso parte alle iniziative per ricordar… - sasnori : RT @SkyTG24: A 34 anni da quel 26 aprile 1986, sono tanti i cittadini ucraini che hanno preso parte alle iniziative per ricordare le vittim… - frapietrella : RT @SkyTG24: A 34 anni da quel 26 aprile 1986, sono tanti i cittadini ucraini che hanno preso parte alle iniziative per ricordare le vittim… - AloiseAndrea : RT @SkyTG24: A 34 anni da quel 26 aprile 1986, sono tanti i cittadini ucraini che hanno preso parte alle iniziative per ricordare le vittim… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordare vittime Chernobyl 34 anni dopo, l'Ucraina commemora le vittime del disastro nucleare. FOTO Sky Tg24 Nove anni fa la strage in piazza: il sindaco depone fiori per ricordare le tre vittime

Dopo la breve orazione a memoria e suffragio delle tre vittime, il vicario generale, monsignor Ermenegildo Manicardi, ha sottolineato come "motivo di riflessione vada ritrovato nel collegamento tra i ...

L’A.N.P.I. Arma di Taggia e Valle Argentina celebra il 25 aprile

vive questo 25 Aprile con profonda partecipazione e – attraverso questo comunicato – vuol testimoniare la propria presenza e ribadire l’importanza di ricordare i Partigiani che hanno lottato per ...

Dopo la breve orazione a memoria e suffragio delle tre vittime, il vicario generale, monsignor Ermenegildo Manicardi, ha sottolineato come "motivo di riflessione vada ritrovato nel collegamento tra i ...vive questo 25 Aprile con profonda partecipazione e – attraverso questo comunicato – vuol testimoniare la propria presenza e ribadire l’importanza di ricordare i Partigiani che hanno lottato per ...