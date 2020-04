Riapertura imprese | Bonomi | presidente Confindustria | critica il Governo | è cinque

giorgio_gori : Il 27 aprile il 10eLotto, il 4 maggio il SuperEnalotto, l’11 maggio scommesse e slot machine. C’è l’Italia bloccat… - Tg3web : In attesa della fase 2, continua la riapertura progressiva di alcuni settori industriali, mentre arriva un allarme… - RegioneER : Coronavirus, RIAPERTURA in SICUREZZA: da @RegioneER un altro milione di MASCHERINE PER I LAVORATORI emiliano-romag… - FirenzePost : Riapertura imprese: Bonomi, presidente Confindustria, contro Governo, è cinque settimane che chiediamo indicazioni… - EmilianoVerga : RT @Alvise_Biffi: #Imprese pronte per la riapertura. Governo sospenda confisca su import #DPI dando accesso per tutti i #lavoratori, decida… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura imprese Quasi 200 mila aziende hanno comunicato la riapertura AGI - Agenzia Italia Coronavirus, riprendono le l'attività nel distretto tessile pratese

Le aziende dei distretti tessili che riprenderanno l’attività a questo scopo dovranno ... "Qualcosa potremo intanto fare ma quello che aspettiamo è la vera ed effettiva riapertura", commenta il ...

Atteso in serata il decreto col calendario delle riaperture ma se il contagio risale di nuovo tutti reclusi in casa

In Toscana è permesso alle aziende dei distretti tessili, in particolare di Prato, la ripresa dal 27 delle attività di manutenzione. La Sicilia ha già predisposto il suo calendario per l’apertura dei ...

Le aziende dei distretti tessili che riprenderanno l’attività a questo scopo dovranno ... "Qualcosa potremo intanto fare ma quello che aspettiamo è la vera ed effettiva riapertura", commenta il ...In Toscana è permesso alle aziende dei distretti tessili, in particolare di Prato, la ripresa dal 27 delle attività di manutenzione. La Sicilia ha già predisposto il suo calendario per l’apertura dei ...