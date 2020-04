REGINA COELI PAPA FRANCESCO | DIRETTA VIDEO RAI 1 Messa Santa Marta | l’omelia

vaticannews_it : Al Regina Coeli l'augurio del #Papa ai fratelli e alle sorelle delle Chiese d’oriente che oggi celebrano la Festa d… - vluccio : RT @Useppe00: 1/2 4 febbraio 1944. Letterato, intellettuale, antifascista. Leone ha 34 anni e, dopo mesi di tortura e prigionia, sta molto… - fullrobyn : RT @CiaoKarol: Regina Coeli con #PapaFrancesco, domenica 26 aprile 2020. LIVE TV dalle h.12.00 - UgoBaroni : RT @CiaoKarol: Regina Coeli con #PapaFrancesco, domenica 26 aprile 2020. LIVE TV dalle h.12.00 - CiaoKarol : Regina Coeli con #PapaFrancesco, domenica 26 aprile 2020. LIVE TV dalle h.12.00 -

Ultime Notizie dalla rete : REGINA COELI

Papaboys 3.0

anche mentre lo portavano a Regina Coeli. Ma polizia e Procura hanno pochi dubbi che Jonathan Julio Hurtado, 30 anni, colombiano da tempo residente nella Capitale, non sia il responsabile di almeno ...Inviati gli atti all'Autorità Giudiziaria, questa ha emesso, nei confronti del 31enne, un'ordinanza di misura cautelare in carcere, eseguita portandolo a Regina Coeli. Sono in corso ulteriori indagini ...