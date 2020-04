(Di domenica 26 aprile 2020) Da oggetto misterioso a pietra miliare della ricostruzione, questa la scalata compiuta da Antealda gennaio in poi. L'attaccante croato arrivato in estate non ha lasciato nessuna traccia fino all'inverno, esplodendo fragorosamente a gennaio segnando gol a raffica. Un exploit che hailrossonero a riscattarlo.era arrivato aello nell'ultima sessione estiva di mercato dall'Eintracht Francoforte grazie allo scambio alla pari con André Silva. Il portoghese...

atmilan1899 : #Rebic ha convinto il #Milan: ecco il piano del club per il suo riscatto - sportli26181512 : Milan, ecco il 'piano' Rebic: Da gennaio l'attaccante in prestito dall'Eintracht ha convinto tutti: il club rossone… - sportli26181512 : Milan, Rebic legato ad Andrè Silva: la nuova cifra: Secondo Sky, il futuro di Rebic è legato ad Andrè Silva che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Rebic convinto

Anche Ante Rebic ha dimostrato tutto il suo valore ... Va fatto di tutto per proseguire insieme ma va convinto anche Mino Raiola, che potrebbe essere rassicurato da Maldini e da un progetto che va ...vuole anticipare il riscatto del giocatore di un anno Il Milan vuole assolutamente riscattare Ante Rebic, ma la dirigenza non vuole aspettare un anno. Come riportato dal Corriere dello Sport in ...