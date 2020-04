Rebibbia isolata | caos nelle carceri

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 26 aprile 2020) Stefano Vladovich A Torino 60 casi, 100 a Opera: "Impossibile fermare i contagi" Roma. ll Covid 19 esplodeitaliane. Sessanta positivi fra i detenuti solo alle Vallette, a Torino, 14 contagiati anche fra le guardie penitenziarie. Venerdì a Roma il secondo caso in pochi giorni. Giuseppe Q., 47 anni, dal braccio G11 diviene trasferito d'urgenza al Sandro Pertini, uno degli ospedali attrezzati Covid 19 della capitale. Qui viene intubato. Ma le sue condizioni sono gravi tanto che viene deciso il trasferimento al policlinico Umberto I e ricoverato in coma indotto nel reparto di terapia intensiva. Era accaduto già a una detenuta, Susanna L., 34 anni. Adesso l'intera ala al primo e secondo piano è in isolamento totale dal resto della struttura che conta già 26 positivi. I primi a lanciare l'allarme sono gli agenti di custodia che, ...