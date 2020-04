Quando ricomincia la scuola ovviamente nessuno lo sa

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 aprile 2020) Sulla Fase 2 le indiscrezioni si sprecano. Conosciamo la data orientativa in cui riapriranno i negozi, i bar e i ristoranti. Sappiamo in linea di massima come si organizzeranno le spiagge, che i bambini potranno uscire con i propri genitori, maci ha ancora dettoe se riapriranno le scuole. Solo una certezza: per quest’anno restano chiuse. E una ipotesi: che non riaprano nemmeno a settembre. Anzi, no, perché Conte stamattina, a Repubblica, ha dichiarato che a settembre gli istituti funzioneranno di nuovo. Gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, del resto, sono contrari alla riapertura degli istituti. Uno dei più contrari è Franco Locatelli, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. Già a metà aprile, ospite di Fazio a ‘Che tempo che fa’, si espresse in merito: «Personalmente penso che si ...