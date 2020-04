Quando inizia la Fase 2: le nuove misure previste dal 4 maggio. Cosa si potrà fare e cosa riaprirà (Di domenica 26 aprile 2020) E’ iniziata ufficialmente la Fase-2 dell’emergenza sanitaria in Italia. Il Premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa, ha confermato a grandi linee le aspettative della vigilia. Di fatto dal 4 maggio vi sarà un ritorno alla normalità molto prudente. Il Governo, consigliato anche dal gruppo di scienziati che lavorano in supporto, non ha concesso il “libera tutti” e la parola d’ordine è una: rigore. “Se non rispettiamo le precauzioni la curva risalirà, aumenteranno i morti e avremmo danni irreversibili per la nostra economia. Se ami l’Italia mantieni le distanze“, il concetto forte e chiaro espresso dal Primo Ministro italiano. cosa si potrà fare e cosa riaprirà Dal 4 maggio sarà consentito andare a comprare cibo da asporto, da consumare a casa o in ufficio. Si potrà con ... Leggi su oasport Quando finisce la Fase 2 e quando inizia la Fase 3? Conte : “Impossibile programmarla - serviranno una cura o un vaccino”

Fase 2 Sicilia : quando inizia - date e possibili restrizioni

