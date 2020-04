Quali aziende riaprono domani 27 aprile Ripartono cantieri | manifattura export e

ROSALBAPAU5 : @realDonaldTrump 26.4.2020 Al Presidente degli Stati Uniti d'America D.J.TRUMP-Da: R.Pau-Ministro Sindacalista ital… - 73deva73 : #Fase2 ? Riapriranno le industrie. Già ma quali? Ovvio quelle che possono aiutare direttamente o indirettamente la… - paolamorando83 : @GennaroMaisano @valeriacuriale @ScarponiAngelo @GiuseppeConteIT @repubblica Ma quali cavolate,ma dove vivi?aziende… - cfabio2001 : @lorepregliasco Ci dirà da domani quali aziende potranno ripartire e quali no!? Salvo che se poi il decreto ci mett… - Frizzante1 : @sassi_mario Questo paese non capirà mai Se tutti si dovessero rifiutare e togliessero loro assegno di disoccupazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali aziende

Il Sussidiario.net

In attesa delle riaperture del settore manifatturiero e delle costruzioni previste il 4 maggio, Da lunedì 27 aprile intanto potranno ripartire in tutto il paese le imprese e i distretti del settore ...Dal 27 Aprile la Regione ha autorizzato le attività di manutenzione delle materie prime in concerie e aziende tessili. Mascherine nei cantieri FIRENZE — La fase 2 dell'emergenza coronavirus parte con ...