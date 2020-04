"Qualcuno vuole farmi del male", Morgan preoccupa i telespettatori: la confessione in diretta tv (Di domenica 26 aprile 2020) Si parla di Bugo. E non solo. Morgan torna in tv, in collegamento con Domenica in, lasciando tutti senza fiato. Il cantante dice che c'è Qualcuno che vorrebbe fargli del male. Il motivo? La sua sincerità. Dopo un po' di tensione ci pensa Adriano Celentano a far sorridere tutti con un messaggio inaspettato. Va in onda una clip di quando Morgan ha cantato con Adriano. E parte pure la canzone “Conto su di te” (dedicata al padre), cantata da Morgan. Un altro videoclip che fa commuovere tutti. “Un genio, una persona vera, proprio un maestro”, dice Morgan a Celentano. Che ne approfitta per un consiglio: “A tutti i bar e i ristoranti: usare solo tavoli quadrati non inferiori a una lunghezza di metri 2 per lato. Ogni lato sarà occupato da una sola persona”. Parola di Celentano. Leggi su liberoquotidiano Morgan : “Qualcuno vuole farmi del male” - poi Celentano lo commuove

Morgan choc : "qualcuno mi vuole fare male"/ "La mia sfortuna? La sincerità"

Dritto e Rovescio - Al Bano risponde a Feltri : «Se qualcuno vuole fare gli scoop dicendo ‘lì sono inferiori e qua superiori’ fa una figura da cacca» – Video (Di domenica 26 aprile 2020) Si parla di Bugo. E non solo.torna in tv, in collegamento con Domenica in, lasciando tutti senza fiato. Il cantante dice che c'èche vorrebbe fargli del. Il motivo? La sua sincerità. Dopo un po' di tensione ci pensa Adriano Celentano a far sorridere tutti con un messaggio inaspettato. Va in onda una clip di quandoha cantato con Adriano. E parte pure la canzone “Conto su di te” (dedicata al padre), cantata da. Un altro videoclip che fa commuovere tutti. “Un genio, una persona vera, proprio un maestro”, dicea Celentano. Che ne approfitta per un consiglio: “A tutti i bar e i ristoranti: usare solo tavoli quadrati non inferiori a una lunghezza di metri 2 per lato. Ogni lato sarà occupato da una sola persona”. Parola di Celentano.

LaStampa : “Il virus in Italia da ottobre, ha infettato il 35% della popolazione. Ma qualcuno non vuole raccontare la verità” - disinformatico : Regno Unito: 'run this hot' significa riaprire le attività mentre il virus è ancora in circolazione, e accettare i… - LaStampa : Il medico Pasquale Bacco fa parte di una equipe che ha realizzato un test sierologico: «Il nostro studio è accredit… - anto190400 : Martina nessuno di noi se la merita. È un'anima pura. Vera, trasparente. Può essere amata o odiata ma non sarà mai… - lavocedellapau : RT @matteovagabond: Ragazzi c'è qualcuno che vuole unirsi per Spotify Premium? Siamo già in 3, servono altre 3 persone per pagare 2,50€ al… -