Programmi TV di stasera, lunedì 27 aprile 2020. Su Rai1 «Il Commissario Montalbano – Il giro di boa» (Di lunedì 27 aprile 2020) Luca Zingaretti è Il Commissario Montalbano Rai1, ore 21.40: Il Commissario Montalbano – Il giro di boa - Replica Film Tv di Alberto Sironi del 2005, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Durante la consueta nuotata mattutina, Montalbano scopre il cadavere galleggiante di un certo Ernesto Errera, latitante calabrese. Nel frattempo, al porto di Vigata, avviene lo sbarco di un gruppo di immigrati extracomunitari. Fra questi, il Commissario nota un bimbo dall’aria impaurita che lo guarda implorante. Successivamente, Montalbano viene a sapere che il bimbo ha tentato la fuga ed è morto investito da un’auto. La reazione di Montalbano è feroce, al punto da mettete a repentaglio la propria vita. Rai2, ore 21.20: stasera tutto è possibile - Replica Con lo stop alla realizzazione ... Leggi su davidemaggio Stasera in TV 26 Aprile : film e programmi

Programmi TV di stasera - sabato 25 aprile 2020. Su Rete4 Sophia Loren è «La Ciociara»

