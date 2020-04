Previsioni Meteo Toscana: da domani possibili rovesci (Di domenica 26 aprile 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso con locali banchi di nebbia in dissolvimento. Venti: deboli da sud, sud-ovest. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie. domani in mattinata nuvoloso per nubi basse; nel pomeriggio poco nuvoloso con locale sviluppo di nuvolosità cumuliforme che potrà occasionalmente dar luogo a brevi rovesci; in serata poco nuvoloso o velato. Venti: deboli da sud sud-ovest. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie. Martedì 28 molto nuvoloso con piogge su gran parte della regione. Venti: deboli da sud sud-ovest con rinforzi lungo la costa. Mari: mossi. Temperature: minime in aumento, massime in calo. Mercoledì 29 parzialmente nuvoloso o ... Leggi su meteoweb.eu Le previsioni meteo di lunedì 27 aprile

Meteo - le previsioni di domenica 22 marzo

Previsioni Meteo per l’ultima settimana di Aprile : confermato maltempo diffuso - forte al Centro/Nord (Di domenica 26 aprile 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper laper i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso con locali banchi di nebbia in dissolvimento. Venti: deboli da sud, sud-ovest. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie.in mattinata nuvoloso per nubi basse; nel pomeriggio poco nuvoloso con locale sviluppo di nuvolosità cumuliforme che potrà occasionalmente dar luogo a brevi; in serata poco nuvoloso o velato. Venti: deboli da sud sud-ovest. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie. Martedì 28 molto nuvoloso con piogge su gran parte della regione. Venti: deboli da sud sud-ovest con rinforzi lungo la costa. Mari: mossi. Temperature: minime in aumento, massime in calo. Mercoledì 29 parzialmente nuvoloso o ...

Ultron65 : RT @3BMeteo: Previsioni #meteo per la prossima settimana - ilpost : Meteo: le previsioni per lunedì 27 aprile - TgLa7 : Le #previsioni #meteo di domenica 26 aprile 2020 - ARS_Bologna : Previsioni per domani a Bologna: Massima di 24° C e minima di 13° C. #meteo #bologna #arsbologna #radioamatori - PonteAdriatico : LE PREVISIONI METEO DI OGGI, DOMENICA 26 APRILE 2020 -