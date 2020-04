Previsioni Meteo, nuova ondata di maltempo tra 28 Aprile e 1 Maggio: MAPPE e DETTAGLI (Di lunedì 27 aprile 2020) Previsioni Meteo – Andrà progressivamente peggiorando il tempo nel corso dei prossimi giorni. In particolare da martedì 28, il flebile promontorio anticiclonico verrebbe demolito da correnti instabili nord-occidentali sempre più incisive verso il Mediterraneo centrale. La fase instabile dovrebbe durare 3/4 giorni e, quindi, protrarsi fino alla festività del 1 Maggio, con momenti in cui l’instabilità sarebbe più estesa sul territorio, altri con instabilità più circoscritta, e spesso con fenomeni anche forti su diversi settori. Conferme anche su una saccatura nord-occidentale, con affondo non meridiano sull’Italia piuttosto trasversale, quindi con asse Regno Unito, Francia, Sud e Ovest Germania, Italia, specie centro settentrionale, verso le aree dell’ex Jugoslavia, Est Europa. Rispetto ... Leggi su meteoweb.eu Meteo - le previsioni di lunedì 27 aprile. VIDEO

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare : domani piogge sparse

Previsioni Meteo Toscana : da domani possibili rovesci (Di lunedì 27 aprile 2020)– Andrà progressivamente peggiorando il tempo nel corso dei prossimi giorni. In particolare da martedì 28, il flebile promontorio anticiclonico verrebbe demolito da correnti instabili nord-occidentali sempre più incisive verso il Mediterraneo centrale. La fase instabile dovrebbe durare 3/4 giorni e, quindi, protrarsi fino alla festività del 1, con momenti in cui l’instabilità sarebbe più estesa sul territorio, altri con instabilità più circoscritta, e spesso con fenomeni anche forti su diversi settori. Conferme anche su una saccatura nord-occidentale, con affondo non meridiano sull’Italia piuttosto trasversale, quindi con asse Regno Unito, Francia, Sud e Ovest Germania, Italia, specie centro settentrionale, verso le aree dell’ex Jugoslavia, Est Europa. Rispetto ...

estensecom : Si preannuncia una settimana di tempo instabile su tutta la regione. Le previsioni del Centro Meteo Emilia Romagna - HANABEL95921609 : RT @RonaldL82181810: morelli è pure sfigato non ha visto le previsioni meteo che danno pioggia per le prossime due settimane e lui consigli… - BroloMeteoIT : Parzialmente nuvoloso nella giornata di lunedì. Leggete le nostre previsioni meteo: - RonaldL82181810 : morelli è pure sfigato non ha visto le previsioni meteo che danno pioggia per le prossime due settimane e lui consi… - mtvgobservatory : Previsioni meteo per la provincia di Avellino per il giorno 27/04/2020 -