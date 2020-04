Pomezia | terza vittima del Coronavirus | morta una donna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 aprile 2020) Rimane stabile a 29 il numero dei cittadini guariti dal Covid-19 a. Ad oggi risultano 22 casi attualmente positivi, di cui 16 in isolamento domiciliare e 6 ricoverati presso strutture sanitarie. Le persone sottoposte a sorveglianza domiciliare preventiva (non positive) sono 17. In queste ore è pervenuta anche la notizia del decesso di una cittadina risultata positiva nella giornata di ieri, ricoverata presso struttura ospedaliera con diverse patologie pregresse. "Una tragica notizia – ha commentato il Sindaco Adriano Zuccalà – che ci addolora. Giungano ai familiari dellale nostre più sentite condoglianze".