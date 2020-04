“Per tornare al calcio di prima ci vorranno 3-4 anni”, l’allarme dell’allenatore (Di domenica 26 aprile 2020) L’allenatore Ezio Capuano è pessimista sulla ripresa del campionato ed in generale per il mondo del calcio dopo l’emergenza Coronavirus. Il tecnico dell’Avellino ha parlato della situazione in un’intervista rilasciata a ‘Il Corriere dello Sport’. “Sarebbe bellissimo ripartire, sono un uomo di campo, pensare allo stop definitivo mette tristezza ma in Lega Pro mancano quei protocolli che solo la A può permettersi”. Il futuro? “Drammatico per Lega Pro e D. Molti club salteranno, coi presidenti a scegliere tra la loro azienda, la loro attività e il calcio. Vivo di calcio da 34 anni e mai sono stato negativo. Per tornare al calcio di prima occorreranno 3-4 anni. Le famiglie avranno problemi, tanti giocatori hanno messo poco da parte, prendono gli stipendi ogni tre mesi, se e quando ... Leggi su calcioweb.eu Chiariello : “Perché le fabbriche possono riaprire e gli atleti non possono tornare ad allenarsi?”

