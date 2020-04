Pellezzano | il Comune “promuove” la mungitura social del latte

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPellezano (Sa) – Continua a contraddistinguersi per l’originalità delle iniziative attuate, ai tempi del coronavirus, ildiche oggi lancia l’iniziativa dal titolo “Dall’Ovile alla fuscella”. Attraverso una diretta sulla pagina Facebook dell’Ente, sarà possibile assistere allae trasformazione deldi capra, con la collaborazione di un’azienda agricola del territorio. “Possa essere questa iniziativa – ha detto il Sindaco di, Francesco Morra – una delle tante proposte dei nostri imprenditori locali, configurandosi come il segnale di una rinascita e di un graduale ritorno alla normalità. Ringrazio l’Azienda Agricola “L’Oasi della Valle” per la collaborazione invitando anche altre aziende ...