Paura a Pozzuoli In corso intensa attività sismica nell’area dei Campi Flegrei 34 le

(Di domenica 26 aprile 2020) Neldella notte, a partire dalle 3:51 di questa mattina, si è verificato in area flegrea uno sciame sismico, localizzato nella zona di Solfatara-Pisciarelli, costituito da una sequenza di 34 scosse di magnitudo compresa tra 0.0 e 3.1, e con una profondità ipocentrale compresa tra 1 e 2 km. Le scosse sono state distintamente avvertite dalla popolazione, anche a Napoli dove in alcune zone la gente è scesa in strada. I sismologi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, che hanno analizzato gli eventi, non hanno rilevato anomalie rispetto all’andamento attuale della crisi bradiin atto. “Si ribadisce – spiega in una nota l’Ingv – che il verificarsi di sciami di eventi sismici, che possono in alcuni casi avere magnitudo tale da essere avvertiti dalla popolazione, accadono ordinariamente durante un periodo ...