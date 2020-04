Pattinaggio artistico | Carolina Kostner domani in DIRETTA su OA Sport dalle 16 00 Come

Leggi su oasport

(Di domenica 26 aprile 2020) Grazia e leggiadria: sono sempre state queste le qualità sul ghiaccio di, nel suo darsi regale nel. Vincitrice della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici Invernali di Soči 2014, campionessa mondiale 2012, medagliata altre cinque volte ai Mondiali (2008 e 2013 argento; 2005, 2011 e 2014 bronzo), cinque volte campionessa europea (2007, 2008, 2010, 2012, 2013), sul podio in altre sei circostanze a livello continentale (argento nel 2009 e nel 2011, bronzo nel 2006, 2014, 2017 e 2018), vincitrice della Finale del Grand Prix didi figura 2011 e nove volte campionessa italiana (2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017 e 2018),ha illuminato la scena per anni, tenendo alto il vessillo italico e regalandoci emozioni più uniche che rare. Ecco che vi sarà un’occasione speciale per rivederla., ...