Partite Iva, Buffagni: “Agli autonomi 700-800 euro, favoriremo i meno ricchi” (Di domenica 26 aprile 2020) Il vice ministro dello sviluppo Stefano Buffagni sul prossimo decreto per le Partite Iva: “Chi ha una dichiarazione dei redditi molto alta non ha bisogno di aiuto”. “Per le Partite Iva c’è la parte di fondo perduto, che lo scorso mese è stata di 600 euro e questa volta dovrebbe essere aumentata a 700-800. Si stanno cercando le risorse ad hoc per ripartirle al meglio, garantendo però questa volta nella seconda tornata che si vadano a garantire queste risorse a quelli meno ricchi”. Lo ha detto il vice ministro dello sviluppo Stefano Buffagni a ‘Notizie Oggi’ su Canale Italia 83. “Chi ha una dichiarazione dei redditi molto alta non credo che ne abbia totalmente bisogno nel breve”, ha aggiunto. “Si sta anche lavorando per capire come gestire successivamente a questa fase tutti gli eventuali ritardi di ... Leggi su 2anews Coronavirus : nuovo bonus da 700-800 euro per le partite Iva. In base al reddito

