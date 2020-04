Partita la produzione lombarda di camici per la sanità (Di domenica 26 aprile 2020) “Sono arrivate le prime forniture di camici per la sanità, sono prodotti da aziende che hanno riconvertito parte della loro produzione per sopperire alla mancanza di dispositivi di protezione per i sanitari”. Lo ha riferito l’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, che è a capo della task force per la produzione di mascherine e Dpi. “La filiera lombarda di produzione di camici si è messa in moto – ha aggiunto Cattaneo – a conferma di un percorso di riconversione che riguarda un numero significativo di imprese e di ambiti produttivi”. Materiale certificato e marchiato CE “I camici, i kit composti da calzari e cuffie e camici sono tutti certificati con marchio CE – ha specificato l’assessore -. Il materiale utilizzato per produrre questi dispositivi è realmente protettivo. ... Leggi su laprimapagina Michelin Italia - Servono gomme e la produzione è già ripartita a buon ritmo

Coronavirus - partita la produzione di mascherine in Lombardia : se ne produrranno 900 mila al giorno

Coronavirus : assessore Cattaneo - 'partita produzione mascherine in Lombardia' (2) (Di domenica 26 aprile 2020) “Sono arrivate le prime forniture diper la sanità, sono prodotti da aziende che hanno riconvertito parte della loroper sopperire alla mancanza di dispositivi di protezione per i sanitari”. Lo ha riferito l’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, che è a capo della task force per ladi mascherine e Dpi. “La filieradidisi è messa in moto – ha aggiunto Cattaneo – a conferma di un percorso di riconversione che riguarda un numero significativo di imprese e di ambiti produttivi”. Materiale certificato e marchiato CE “I, i kit composti da calzari e cuffie esono tutti certificati con marchio CE – ha specificato l’assessore -. Il materiale utilizzato per produrre questi dispositivi è realmente protettivo. ...

PaolaFaragasso : RT @LexmarkITA: Anche Lexmark sta facendo la sua parte per supportare chi è in prima fila nella lotta al #COVID-19. Negli USA è partita la… - effebot : RT @Hydronews2: In #Cina partita la costruzione di u7n maxi-impianto per la produzione di #idrogeno verde da 200 milioni di dollari https:/… - Hydronews2 : In #Cina partita la costruzione di u7n maxi-impianto per la produzione di #idrogeno verde da 200 milioni di dollari… - de_leeward : @matteosalvinimi Arredamento è anche IKEA, concorrente di aziende e negozi italiani; è anche produzione italiana i… - mirbug1 : ESCLUSIVO: i sauditi hanno lanciato la guerra dei prezzi del petrolio dopo 'MBS che urla la partita con Putin' Il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Partita produzione Mascherine. In Puglia partita la produzione TGR – Rai Partita la produzione lombarda di camici per la sanità

“Sono arrivate le prime forniture di camici per la sanità, sono prodotti da aziende che hanno riconvertito parte della loro produzione per sopperire alla mancanza di dispositivi di protezione per i ...

Coronavirus, calcio e sport: le notizie di oggi 25 aprile in diretta

E ha dovuto interrompere la vendita in attesa della consegne. Il Bayern ha proposto le sue personalizzate ... Le mascherine sono ricavate dal tessuto delle sciarpe che sarebbero state regalate ai ...

“Sono arrivate le prime forniture di camici per la sanità, sono prodotti da aziende che hanno riconvertito parte della loro produzione per sopperire alla mancanza di dispositivi di protezione per i ...E ha dovuto interrompere la vendita in attesa della consegne. Il Bayern ha proposto le sue personalizzate ... Le mascherine sono ricavate dal tessuto delle sciarpe che sarebbero state regalate ai ...