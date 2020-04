Parolo | «Ripartenza? Vogliamo essere una gioia per gli italiani»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 aprile 2020) Marcoha parlato nel corso del derby virtuale Tutti Contro Covid: queste le parole del centrocampista della Lazio Marcoha parlato nel corso del derby virtuale “Tutti Contro Covid”. Queste le parole del centrocampista della Lazio riportate da Laziosiamonoi.it. CORONAVIRUS – «Vivo con tanta ansia, fortunatamente la zona in cui sono i miei genitori e i miei amici è stata colpita marginalmente rispetto a Milano sud, la zona di Bergamo. È una situazione difficile, si son persi tanti cari. Ho preso tanto dai miei nonni, dai loro insegnamenti, anche nel mondo del calcio. Sono tutte persone che devono esserci, devono aiutare a crescere e a far diventare ognuno il massimo di ciò che può. Mi ha permesso di rallentare un attimo con la testa, di staccare per un momento dalla tensione delle partite, di godermi ...