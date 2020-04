Paolo Bonolis senza limiti, il conduttore incassa un successo dopo l’altro (Di domenica 26 aprile 2020) Oggi gli ascolti tv premiano ancora una volta Paolo Bonolis e il suo Ciao Darwin. Il sabato sera in quarantena vuol dire repliche: su Canale 5 proseguono le puntate di Ciao Darwin – Terre Desolate, Rai 1 invece ieri ha puntato su Massimo Ranieri. Il suo Stasera sogna è stato seguito da 3.272.000 spettatori pari al 13.3% di share. Ciao Darwin invece ha convinto 4.795.000 spettatori, con il 19.2% di share. Ma oltre a Paolo Bonolis c’è anche un altro conduttore che continua a vincere e convincere il pubblico anche in replica. Stiamo parlando di Amadeus con I Soliti Ignoti, il preserale di Rai 1 che ha conquistato l’affetto degli italiani che continuano a preferirlo pure in replica alle puntate inedite di Striscia la notizia. Italia 1 ha proposto invece il film “Robinson Crusoe” che ha registrato il 6.5% di share con 1.276.000 spettatori. Un cult ... Leggi su caffeinamagazine Paolo Bonolis torna in Rai e dice addio a Mediaset? Lui fa chiarezza

Ciao Darwin - Paolo Bonolis come Re Mida : l'ultimo clamoroso risultato - Massimo Ranieri ko

Ascolti 25 aprile : Paolo Bonolis mette sotto Massimo Ranieri - Ciao Darwin trionfa in replica (Di domenica 26 aprile 2020) Oggi gli ascolti tv premiano ancora una voltae il suo Ciao Darwin. Il sabato sera in quarantena vuol dire repliche: su Canale 5 proseguono le puntate di Ciao Darwin – Terre Desolate, Rai 1 invece ieri ha puntato su Massimo Ranieri. Il suo Stasera sogna è stato seguito da 3.272.000 spettatori pari al 13.3% di share. Ciao Darwin invece ha convinto 4.795.000 spettatori, con il 19.2% di share. Ma oltre ac’è anche un altroche continua a vincere e convincere il pubblico anche in replica. Stiamo parlando di Amadeus con I Soliti Ignoti, il preserale di Rai 1 che ha conquistato l’affetto degli italiani che continuano a preferirlo pure in replica alle puntate inedite di Striscia la notizia. Italia 1 ha proposto invece il film “Robinson Crusoe” che ha registrato il 6.5% di share con 1.276.000 spettatori. Un cult ...

zazoomblog : Ciao Darwin Paolo Bonolis come Re Mida: lultimo clamoroso risultato Massimo Ranieri ko - #Darwin #Paolo #Bonolis… - psichedelia95 : RT @Ghemon: Nei miei ultimi tre dischi non ho ospiti al microfono. E se invece #ScrittoNelleStelle fosse stato un album di duetti, chi ci a… - Ghemon : Nei miei ultimi tre dischi non ho ospiti al microfono. E se invece #ScrittoNelleStelle fosse stato un album di duet… - Affaritaliani : Bonolis batte Massimo Ranieri: prime time di Canale 5. I dati Auditel - AnonymeRai : ? Ascolti tv, Paolo Bonolis batte Massimo Ranieri: il prime time è di Canale 5. Tutti i dati -