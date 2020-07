Outlander 5×11: partire per il futuro o rimanere? (VIDEO) (Di domenica 26 aprile 2020) Outlander 5×11 trama e promo – L’undicesimo episodio della fortunata serie tv StarZ verrà trasmesso in America il prossimo 3 maggio 2020 e si intitola Journeycake. Siamo ad un passo dalla conclusione del capitolo e sono tanti i punti rimasti ancora in sospeso. Trama e promo di Outlander 5×11 accendono le luci su Brianna in particolare, ma anche su una scoperta che farà Jamie. Di cosa si tratta? Outlander 5×11 trama e anticipazioni Abbiamo lasciato Roger e Brianna alle prese con una decisione difficile da prendere. Da quando i due hanno abbandonato il futuro, hanno solo rimandato la scelta di dove vivere per il resto dei loro giorni. Un dubbio che a suo tempo Claire non ha di sicuro avuto, dato il suo incontro fatale con Jamie. La posizione dei ragazzi non è di certo semplice e adesso si tratta di imboccare una delle due strade del ... Leggi su ilnotiziangolo

