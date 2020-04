Olimpiadi Invernali Chamonix 1924: il medagliere. Nessun podio per l’Italia (Di domenica 26 aprile 2020) I Giochi della prima Olimpiade Invernale si tengono a Chamonix, in Francia, nel 1924, ed iniziano il 25 gennaio per terminare il 5 febbraio. L’Italia partecipa con una delegazione di 23 atleti, tutti uomini, in 4 discipline, senza cogliere podi. Il portabandiera è Leonardo Bonzi. Nel bob a 4 Italia I di Lodovico Obexer, Massimo Fink, Paolo Herbert, Giuseppe Steiner e Aloise Trenker chiude al sesto posto, mentre Italia II di Luigi Tornielli di Borgolavezzaro, Adolfo Bocchi, Leonardo Bonzi, Alfredo Spasciani ed Alberto Visconti non completa la gara. Nella pattuglia militare l’Italia di Piero Dente, Goffredo Lagger, Albino Bich e Paolo Francia non porta a termine la prova, mentre nel salto con gli sci Luigi Faure si classifica 17° e Mario Cavalla giunge 19°. Nello sci di fondo, nella 18 km Enrico Colli è 12°, Antonio Herin chiude 13°, Daniele ... Leggi su oasport Olimpiadi Invernali 2026 e finali ATP a Torino - via libera della Camera

Olimpiadi - via libera della Camera al Dl Giochi invernali Milano-Cortina 2026. Spadafora : «Simbolo di ripartenza del Paese»

La Camera ha approvato il decreto per le Olimpiadi invernali (Di domenica 26 aprile 2020) I Giochi della prima Olimpiade Invernale si tengono a, in Francia, nel, ed iniziano il 25 gennaio per terminare il 5 febbraio. L’Italia partecipa con una delegazione di 23 atleti, tutti uomini, in 4 discipline, senza cogliere podi. Il portabandiera è Leonardo Bonzi. Nel bob a 4 Italia I di Lodovico Obexer, Massimo Fink, Paolo Herbert, Giuseppe Steiner e Aloise Trenker chiude al sesto posto, mentre Italia II di Luigi Tornielli di Borgolavezzaro, Adolfo Bocchi, Leonardo Bonzi, Alfredo Spasciani ed Alberto Visconti non completa la gara. Nella pattuglia militare l’Italia di Piero Dente, Goffredo Lagger, Albino Bich e Paolo Francia non porta a termine la prova, mentre nel salto con gli sci Luigi Faure si classifica 17° e Mario Cavalla giunge 19°. Nello sci di fondo, nella 18 km Enrico Colli è 12°, Antonio Herin chiude 13°, Daniele ...

tuttacolpade : @Simplboar ma chi? quell'amica degli agnelli che era al toroc? (comitato organizzativo di torino per le olimpiadi i… - Viciupacciu : @Johnny__Love Insomma...più o meno...... Mi ricordo bene che è stata nel 2006 perché è stato l’anno delle Olimpiadi invernali....?? - asaggese_ : @vanabeau @salcinz Certo, come le Olimpiadi invernali a Milano-Cortina. Tutto merito del #M5S e #Conte ?????? - AllesHockey : RT @RSIsport: ?? Stabiliti i tre gruppi per le Olimpiadi invernali di Pechino del 2022: la Svizzera se la vedrà con Russia, Repubblica Ceca… - RSIsport : ?? Stabiliti i tre gruppi per le Olimpiadi invernali di Pechino del 2022: la Svizzera se la vedrà con Russia, Repubb… -