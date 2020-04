NUOVO DPCM FASE 2 | OGGI CONFERENZA STAMPA CONTE Cabina di regia e discorso h20 20

rtl1025 : ?? Sì alla possibilità di visitare i parenti ma no alle riunioni di famiglia, conferma del divieto di spostamento tr… - Agenzia_Ansa : Obbligo di mascherine sui mezzi pubblici, anche di stoffa: pronte le linee guida del Mit da allegare a nuovo dpcm s… - RaiNews : #coronavirus #covid19 #Dpcm novità dagli spostamenti al jogging e alla riapertura di alcuni comparti produttivi. Qu… - bianca_caimi : RT @rtl1025: ?? Sì alla possibilità di visitare i parenti ma no alle riunioni di famiglia, conferma del divieto di spostamento tra Regioni,… - SmorfiaDigitale : Fase 2, Conte parla oggi alle 20.20. Nel nuovo Dpcm i criteri di R0 e terapie in... -

NUOVO DPCM Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : NUOVO DPCM