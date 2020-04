"Non lo ha detto". Senza precedenti: Lilli Gruber smentita a "casa sua", La replica stizzita: "Sì, sì... diciamo così" (Di domenica 26 aprile 2020) smentita a casa sua. Si parla di Lilli Gruber, che a Otto e Mezzo su La7 ha dovuto incassare il "colpo basso" di Riccardo Luna, giornalista di Repubblica e componente della task-force del governo contro le fake-news. Il tema erano le controverse dichiarazioni di Donald Trump circa la possibilità di testare iniezioni di candeggina. E la Gruber, rivolgendosi a Fabrizio Pregliasco, presente in collegamento, ha affermato: "Trump ha detto che potrebbero funzionare delle iniezioni di disinfettante, chi può credere ad una simile panzana?”. E Pregliasco ha parlato di "esempio micidiale di disinformazione", in riferimento alla "ricetta" di Trump. Ma a quel punto si è inserito Luna, il quale ha puntualizzato: "Se si va a vedere la conferenza stampa si scopre che Trump non lo ha detto. Ha atto una domanda, che è molto diverso". Dunque, Luna ha spiegato ... Leggi su liberoquotidiano Calcio femminile - lo scudetto non sarà assegnato? E quali squadre italiane andranno in Europa? Tutte le ipotesi

Ultime Notizie dalla rete : Non detto Umberto Trona: «Un prestito? La banca ha detto no. Ora mi servono aiuti da non restituire» Corriere della Sera FRANCO BATTIATO/ Canta in napoletano con Ranieri, ma è un flop…

“C’è un misterioso equivoco in forza del quale Battiato gode di un’aura da intellettuale che non ha alcun appoggio sui suoi testi”, ha detto la scrittrice, “non sappiamo se sia la suggestione indotta ...

