Napoli | tenta di sfuggire al controllo | Polizia arresta spacciatore

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio didel territorio, transitando in piazza Sannazzaro hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la marcia imboccando contromano viale Gramsci. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 3 stecche di hashish del peso di circa 21 grammi, di 5 bustine di marijuana del peso di circa 17 grammi e della somma di 160 euro. Inoltre, presso l’abitazione dell’uomo in via Archimede, con l’ausilio del cane antidroga Kira, sono stati rinvenuti circa 183 grammi di hashish e 44 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, una macchina per la sigillatura nonché diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Rosario Fior Rosso, 44enne napoletano con ...