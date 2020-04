Napoli Bella Ciao | viaggio nella città che Resiste Dalle Quattro Giornate al Covid

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– “Quel nemico i napoletani lo guardarono dritto in faccia. C’erano anche i ragazzini, gli scugnizzi di. E così liberarono la città. Ora combattiamo con un nemico invisibile, ma ci libereremo anche stavolta”. Mascherina sul volto, buste della spesa nelle mani, le parole di un signore che passa in via Belvedere sono come un fiore rosso adagiato davanti alla targa che ricorda le vittime del nazifascismo. Ora che non ci saranno manifestazioni, né commemorazioni in strada. Qui nel cuore del Vomero, dove partì quella prima scintilla dellanza napoletana. In trecento tra contadini, operai, scugnizzi, gente del popolo armati più di coraggio che di fucili cominciarono in questa strada la cacciata dei tedeschi. E sempre qui, alla masseria Pagliarone, di cui oggi resta quella lapide, alla ...