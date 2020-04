Muore a 79 anni Giulietto Chiesa | ex dirigente PCI e corrispondente de L’Unità dalla

(Di domenica 26 aprile 2020) Il giorno dopo la festa della Liberazione dal nazifascismo,l’exdel PCI. Era nato ad Acqui Terme (in provincia di Alessandria) nel 1940. Ad annunciarlo, attraverso la propria pagina Facebook, il disegnatore toscano Vauro Senesi Noto giornalista (il giornalismo è stato l’altro campo in cui è sempre stato impegnato – oltre … L'articoloa 79, exPCI ede L’UnitàRussia NewNotizie.it.

pisto_gol : 25 anni fa una malattia crudele strappava alla vita e al calcio Andrea Fortunato. Il giovane difensore della Juvent… - HuffPostItalia : Visitato e mandato a casa, italiano di 43 anni muore a Londra - stanzaselvaggia : “Sua madre ha mangiato, sta bene”. Ma sua madre si nutriva artificialmente da due anni. E dopo qualche giorno muore… - malegiuppa : RT @MunaronLuisella: Ricordatevi il muso di Freddy quando penserete di andare in un allevamento a comprarvi il cane. Freddy è morto qualche… - tete_de_lion : RT @MunaronLuisella: Ricordatevi il muso di Freddy quando penserete di andare in un allevamento a comprarvi il cane. Freddy è morto qualche… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni

L'Unione Sarda.it

Noto giornalista (il giornalismo è stato l’altro campo in cui è sempre stato impegnato – oltre a quello politico), Giulietto Chiesa è stato a lungo corrispondente da Mosca prima per l’Unità e poi per ...Sovere (Bergamo), 26 aprile 2020 - Ha perso la vita dopo essere caduto dalla moto. La vittima è Alessandro Zoppetti, 42anni, di Sovere. La disgrazia ieri pomeriggio intorno alle 17 in via Giovanni ...