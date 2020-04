Morto Giulietto Chiesa  Vauro | Sapeva piangere per le guerre

Leggi su agi

(Di domenica 26 aprile 2020) ". Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. E'un uomo ancora capace diper l'orrore della guerra. I suoi occhi sono un po' anche i miei". Lo scrive Vauro Senesi sul suo profilo Twitter. Ex dirigente del Pci,fu a lungo corrispondente da Mosca prima per l'Unità e poi per la Stampa. Ha iniziato la sua carriera politica nella Federazione giovanile comunista italiana, diventando anche dirigente della Federazione di Genova del Partito comunista italiano. Dal 1975 al 1979 è stato capogruppo del Pci nel Consiglio provinciale della stessa citta' ligure. Nel 2004, poi, è stato candidato alle elezioni europee per la lista Di Pietro-Occhetto. Raccogliendo più di 14 mila preferenze nella ...