Morto Giulietto Chiesa | una vita tra giornalismo e politica

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 26 aprile 2020) È, ex dirigente del Pci, ex europarlamentare e giornalista. Avrebbe compiuto 80 anni il prossimo settembre.è stato corrispondente da Mosca per l'Unità e la Stampa, oltre che per il Tg1, Tg3, e Tg5 raccontando la fine dell'Unione Sovietica. Una tematica ripresa in diversi saggi, analizzando il passaggio dall'Urss comunista alla Russia moderna, con la leadership di Putin. Nel 1980,entra a "L'Unità", la quale lo manda a Mosca per le Olimpiadi 1980 al posto del corrispondente Carlo Benedetti. E proprio a Mosca, il giornalista si stabilisce con la compagna.Impara la lingua russa e, grazie alle competenze politiche maturate nel partito diventa uno dei più stimati "cremlinologi" degli anni della glasnost' e perestrojka di Michail Gorbačëv, stringendo rapporti con dissidenti riabilitati come Roj Medvedev e Lev ...