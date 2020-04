Milly Carlucci | avete notato che lo strepitoso segreto dei suoi capelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 aprile 2020) “Faccio tutto da sola anche lì e con risultati spesso orrendi. Però ho chiamato il mio parrucchiere e gli ho detto: guarda che ora sei rovinato, ho imparato a fare tante cose per conto mio”. Parola di, che anche senza l'aiuto del parrucchiere è sempre bella. “Tutto questo è stato anche un salutare bagno di umiltà, quelli in cui scopri che devi metterti le gambe in spalla e trottare”, continua la madrina di Ballando con le stelle in un'intervista al Corriere della sera. Il suo programma del sabato sera di Rai 1 ha subito un brusco stop per l'emergenza coronavirus. “Non è mai stato cancellato, solo sospeso: ci teniamo pronti nell'eventualità di tornare in pista”, ci tiene a precisare. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe riaprire i battenti a settembre. ...