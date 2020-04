Milano, Osteria ok con Commercial Cheque. Masullo: “Donazione a infermieri Pronto soccorso” (Di domenica 26 aprile 2020) A volte la ripresa passa attraverso gesti che, seppur piccoli, trasmettono valore enorme in termini di fiducia. Stefano Masullo, magnifico rettore dell’Istituto Superiore di Formazione e Organizzazione Aziendale ISFOA, Libera e Privata Università di Diritto Internazionale ha introdotto in Italia – a beneficio delle micro e piccole imprese – l’intelligente ed interessante modello dei Commercial Cheque (modalità di acquisto immediato e scontato di prodotti e servizi da erogare appena le norme consentiranno il riavvio delle attività). Tra gli esercizi che, nel rispetto della normativa, hanno ripreso la produzione vi è, a Milano, “il noto Ristorante Osteria del Gambero Rosso”. A saracinesche abbassate Masullo ha concesso credito, tra le altre attività, a questo ristorante acquistando un corposo carnet di Commercial ... Leggi su ladenuncia (Di domenica 26 aprile 2020) A volte la ripresa passa attraverso gesti che, seppur piccoli, trasmettono valore enorme in termini di fiducia. Stefano, magnifico rettore dell’Istituto Superiore di Formazione e Organizzazione Aziendale ISFOA, Libera e Privata Università di Diritto Internazionale ha introdotto in Italia – a beneficio delle micro e piccole imprese – l’intelligente ed interessante modello dei(modalità di acquisto immediato e scontato di prodotti e servizi da erogare appena le norme consentiranno il riavvio delle attività). Tra gli esercizi che, nel rispetto della normativa, hanno ripreso la produzione vi è, a, “il noto Ristorantedel Gambero Rosso”. A saracinesche abbassateha concesso credito, tra le altre attività, a questo ristorante acquistando un corposo carnet di...

V_Mannello : @caritas_milano @CaritasItaliana @paola_saluzzi @manginobrioches @EnricoLetta @paoloigna1 @BenecomuneNet… - amikamiki : Ok, non sto a Milano con foodora, deliveroo e compagnia bella. Sto in un paesino nel trevigiano e la consegna a dom… - marcusvelbi : @paolafadi @VitoCavarretta @DarioBallini Virgola! Siamo a Milano! Quando chiedevo a mia nonna dove fosse il nonno m… - CalaminiciM : RT @mrcllznn: @CalaminiciM Vittorio single malt ha solo i freni andati...ma è uno spasso. Una caricatura da non prendere alla lettera. Come… - mrcllznn : @CalaminiciM Vittorio single malt ha solo i freni andati...ma è uno spasso. Una caricatura da non prendere alla let… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Osteria Osteria, incidente stradale tra auto e moto all'incrocio tra via Lunga e via Focaccia ravennanotizie.it Osteria, incidente stradale tra auto e moto all’incrocio tra via Lunga e via Focaccia

Nella frazione di Osteria, un 80enne a bordo di una Volkswagen Polo ... Presente anche la Polizia locale di Ravenna e i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima che si sono occupati dei rilievi di legge ...

Non solo i ristoranti, si allarga la tendenza ai bond sul cibo

Locali di fine dining, ma anche trattorie e produttori di lformaggio: la vendita "en primeur" diventa un modo per affrontare la crisi.

Nella frazione di Osteria, un 80enne a bordo di una Volkswagen Polo ... Presente anche la Polizia locale di Ravenna e i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima che si sono occupati dei rilievi di legge ...Locali di fine dining, ma anche trattorie e produttori di lformaggio: la vendita "en primeur" diventa un modo per affrontare la crisi.